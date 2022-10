“Se le ve con pestañas postizas”: las burlas en redes sociales contra Alejandro Fernández y su nuevo estilo

Durante los últimos meses, Alejandro Fernández ha causado controversia en redes sociales por su peculiar estilo y sus constantes looks fuera de lo común.

Sin embargo, en esta ocasión Alejandro Fernández nuevamente fue el centro de atención tras publicar una fotografía en Instagram, la cual encendió las redes sociales con varios rumores y fuertes críticas.

Tras ver esta foto, algunos de los seguidores del “Potrillo” indicaron que el cantante mexicano utilizó pestañas postizas y maquillaje en su más reciente publicación en redes sociales.

La polémica imagen muestra al hijo de Vicente Fernández junto a su nieta, la pequeña Cayetana, y algo extraño en ambos ojos, lo que muchos de sus fans interpretaron como maquillaje o la utilización de pestañas postizas.

De manera inmediata, esta publicación de Instagram se llenó de un sinfín de críticas y burlas ante el supuesto look de Alejandro Fernández.

“La segunda foto se le ve un filtro raro, con sombras de ojos y pestañas postizas”, “Hermana la máscara de pestañas, recuerda, tip desmaquillante después de cada show”, “Se ve muy maquillado, qué raro está eso. ¿Será que se va a salir del closet a estas alturas?, “Ay canijo Alex anda con pestañón postizo” y “Me encantó tu maquillaje”, fueron algunas de las burlas contra el cantante.

No obstante, la verdad detrás de la fotografía de Alejandro Fernández salió a la luz al revelarse que el cantante no utilizó maquillaje ni pestañas postizas, ya que lo que se ve en la imagen son lentes de sol que debido a la distancia no se logran distinguir.