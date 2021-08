Se acerca el estreno de “What if…?” la tan esperada serie de Disney Plus

Desde el primer tráiler, “What if…?” sorprendió a todo el mundo con una intensa mezcla de las historias de Marvel que todos conocen. Esta serie animada propone caminos de vida completamente diferentes para sus personajes más importantes, proporcionando enfoques que conceden nuevos matices y sorpresas.

Marvel la señala como una serie de viajes imperdibles en las que nuestras concepciones básicas del MCU se verán trastocadas por increíbles revelaciones. Los críticos hacen especial énfasis en el capítulo de T’Challa como Star-Lord, alegrándose por escuchar de nuevo la voz de Chadwick Boseman y por el gran poder de su nueva identidad.

“What if…?” ya fue observada por algunos críticos que la califican como lo mejor de Marvel en Disney +. La ficción debutará en Disney+ el próximo 11 de agosto y cada miércoles se sumará un nuevo capítulo al catálogo de la plataforma de streaming. Su primera temporada contará con 10 episodios.

“Vi los primeros 3 episodios de What If… ? Me encantó el cómic, así que obviamente estoy preparado para disfrutar de la serie y cumple. El segundo episodio es T’Challa como Star-Lord y es un gran episodio que presenta la voz de Chadwick Boseman y sorpresas geniales. El tercer episodio es un misterio mejor que algunas películas”, explica @colliderfrosty.

After 3 episodes, Marvel’s What If…? has potential to be their best D+ show yet. Yes, it’s funny and exciting but the way each twist snowballs in hugely surprising ways kept me guessing and engaged too. Ep 2 in particular (with T’Challa) is one of my fave Marvel things in years. pic.twitter.com/KC66EnIQty

— Germain Lussier (@GermainLussier) August 1, 2021