Salma Hayek revela los traumas que vivió al rodar una escena de “Desperado” (que la hizo hasta llorar)

La actriz nominada al Óscar, Salma Hayek se pronunció recientemente sobre el trauma que pasó luego de haber grabado escenas para la película Desesperado y explicó que no tiene que ver con el director del filme ni con las estrellas que participaron en él.

Durante una conversación con Dax Shepard y Monica Padman en el popular podcast Armchair Expert, Hayek compartió detalles de su participación en Desperado, una película dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Antonio Banderas.

Hayek confesó que estaba emocionada por conseguir el papel en la cinta. Sin embargo, en el guion no se especificó que tenía que hacer una escena de amor junto a Banderas.

“Cuando íbamos a grabar comencé a sollozar y les dije que no sabía podía hacerlo. Tenía miedo”, contó Hayek.

“Antonio Banderas es un caballero absoluto y muy agradable, incluso, seguimos siendo amigos, pero me asustaba. Empecé a llorar y él me dijo: ‘Dios mío, me estás haciendo sentir terrible’. Y estaba tan avergonzado que estaba llorando”, añadió la actriz.

Hayek confirmó que nadie la presionó para hacer las escenas, pero confesó que fue muy traumático, aunque dijo que su coprotagonista y del director del filme la apoyaron constantemente.

“Intentaban hacerme reír, pero comenzaba a llorar de nuevo. Hicimos lo mejor que pudimos grabar ese momento”, agregó Hayek.

En el filme, la escena de amor se realizó en cortes rápidos. La actriz confesó que eso fue lo mejor que pudo pasar.