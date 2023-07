Rosalía: qué dijo la cantante sobre su ruptura con Rauw Alejandro y los rumores sobre una posible infidelidad

La vida sentimental de Rosalía y Rauw Alejandro se convirtió en el principal blanco de rumores a raíz de su separación.

Esta sorpresiva decisión, la cual se reveló tan solo meses después de su compromiso, hizo que los seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro pensaran sobre una posible infidelidad como detonante de su separación.

No obstante, Rauw Alejandro salió a desmentir esta situación al revelar que su ruptura con la “Motomami” no está relacionada a algún tipo de engaño o la aparición de un tercero en discordia.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, aseguró el cantante.

Un día después del comunicado del intérprete de Todo de ti, Rosalía rompió su silencio y brindó sus primeras palabras después de que saliera a la luz su ruptura amorosa.

Por medio de un emotivo mensaje en Instagram, la cantante española confirmó el fin de su relación con Rauw Alejandro; sin embargo, aseguró que continúa sintiendo mucho cariño por su ahora ex pareja.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”, indicó.

. @Rosalia se pronuncia tras su separación de Rauw Alejandro en Instagram pic.twitter.com/KHQb6d8F7I — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 27, 2023

Finalmente, Rosalía mencionó que, pese a que su separación se habría dado en buenos términos, esta situación es de las cosas más complicadas que le ha tocado vivir.

“Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, concluyó.