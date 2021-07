Ricky Martin envía un mensaje a través de Instagram para los detractores de las vacunas contra el covid-19

Ricky Martin a través de su cuenta de Instagram envió un fuerte mensaje a las personas que no quieren vacunarse y están en contra de la inmunización contra el covid-19.

Asimismo, el cantante puertorriqueño pidió a sus seguidores continuar informándose y compartir información verídica para erradicar los mitos que existen en el mundo con respecto a la vacuna contra el coronavirus.

Desde el inicio de la vacunación en todo el mundo, Ricky Martin, por medio de su fundación y del centro de vacunación que creó en Puerto Rico, ha continuado con su campaña para informar a las personas sobre los beneficios de la vacuna contra el covid-19.

En esta ocasión, el mensaje del cantante fue a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, Ricky Martin tachó de “egocentristas” a las personas que no se han vacunado a pesar de tener la posibilidad de hacerlo.

De igual forma, tachó de “egocentristas” a las personas que no se han vacunado a pesar de tener la posibilidad de hacerlo.

“Me vacuné porque no podía vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad. No seas tan egocentrista olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA”, publicó el cantante puertorriqueño.

Añadido a esto, Ricky Martin también dijo que la mayoría de los argumentos de las personas antivacunas no se sostienen y son fáciles de tirar por su naturaleza.

El cantante puertorriqueño brindó el ejemplo de la frase “No es tu problema”, generalmente utilizada por las personas en contra de la vacuna contra el covid-19, estableciendo que: “Sí es mi problema”.

Esta declaración se dio debido a que aunque una persona no vacunada se junte con otras que sí lo están, este puede portar el virus, contagiar a los demás y continuar esparciendo la enfermedad.

Apoyo al pueblo cubano

Esta no es la primera vez que Ricky Martin utiliza sus redes sociales para compartir pensamientos y posturas frente a temas polémicos en la sociedad.

El pasado lunes, el artista se sumó al grupo de apoyo hacia las protestas en contra del régimen cubano y compartió varias publicaciones pidiendo a sus seguidores apoyo para el pueblo cubano.

El pasado lunes, el artista se sumó al grupo de apoyo hacia las protestas en contra del régimen cubano y compartió varias publicaciones pidiendo a sus seguidores apoyo para el pueblo cubano.

A pesar de sus reiterados intentos por hacer conciencia entre sus seguidores sobre temas sociales, Ricky Martin ha recibido constantes críticas por ello.

No obstante, el puertorriqueño continúa expresando su punto de vista en sus redes sociales para contribuir e intentar hacer un cambio en las personas.