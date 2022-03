Residente y J Balvin: qué dice la Bizarrap Music Session que podría costarle una demanda al rapero puertorriqueño

Tras la publicación del video de esta nueva Bizarrap Music Session, el cual tiene actualmente más de 17 millones de reproducciones en YouTube, este tema fue el centro de la polémica en el mundo de la música debido a la furia de las letras escritas por Residente.

Los ataques del tema del ex integrante de Calle 13 fueron dirigidos hacia el reguetonero colombiano J Balvin, con quien Residente ha tenido varias discusiones por medio de redes sociales desde la gala de los Premios Grammy 2021.

El artista puertorriqueño arremetió contra J Balvin, acusándolo de no escribir sus canciones y de ser racista debido a sus inoportunos comentarios y controversiales videos musicales.

“Es un imb**** con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pend*** es racista y no lo sabe”, menciona Residente en la letra.

De acuerdo con a Rene Pérez, nombre real del rapero nacido en Puerto Rico, las letras de su más reciente sesión musical con Bizarrap causó gran molestia en J Balvin, a tal punto que el cantante de reguetón amenazó con demandarlo.

Asimismo, J Balvin habría habado con Residente para que la canción que arremete contra el reguetonero colombiano no fuera publicada.

Por medio de su cuenta de Instagram, René reveló que en la letra de esta nueva canción habrían varios mensajes para algunos colegas con los que ha tenido diferencias a lo largo de los años.

“Cuando te metes con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa. En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a alguien género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”, confesó.

Residente también mencionó que uno de los protagonistas de dichos mensajes amenazó con demandarlo si el tema era publicado.

“¡Todo esto por una tiradera que ni siquiera es completamente para él! Al final, no me importa si me demandan o si no me ponen en las playlist, a mí no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con la payola. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los co***** y tú eres un esclavo más de la industria”, estableció el rapero.

A pesar de que el cantante puertorriqueño no mencionó nombres, sus seguidores inmediatamente señalaron a J Balvin como el causante de este problema, situación que se confirmó días más tarde con la publicación de la Bizarrap Music Sesion #49.