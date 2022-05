Qué es la ley Olimpia y qué sanciones podría recibir Christian Nodal

La separación entre Belinda y Christian Nodal sigue causando polémica y generando múltiples comentarios a más de tres meses desde su anuncio.

El miércoles 18 de mayo, el intérprete de música regional mexicana filtró fragmentos de una conversación privada con la artista y arremetió en contra de la mamá de Belinda.

Durante los últimos días, la madre de Belinda causó controversia en redes sociales luego de haber interactuado en las redes sociales y “aplaudió” un comentario en el que un usuario llamó “naco” a Christian Nodal, además de expresar su deseo de que Belinda jamás retome su relación con él.

Ante las constantes críticas por parte de la familia de su ex prometida, Christian Nodal rompió su silencio y lanzó un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022