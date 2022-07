Qatar 2022: Esto es lo que se sabe sobre la canción que BTS prepara para el mundial de futbol

Tras más de un mes de haber anunciado que se tomaban un descanso, los integrantes de BTS comenzaron con proyectos individuales. Sin embargo, hay proyectos que trabajan en conjunto y que fortalecen el cariño y admiración de sus admiradores.

El pasado 11 de julio el imperio del entretenimiento The Walt Disney Company anunció de su fichaje para protagonizar varios proyectos que serán difundidos en Disney Plus.

De acuerdo con medios de Corea del Sur, la banda de K-Pop BTS, lanzará una canción dedicada al mundial de futbol de Qatar 2022.

Según se reveló este jueves 28 de julio, el tema de BTS formará parte de una campaña de una empresa fabricante de automóviles. Además, se indicó que aún se desconoce la fecha de lanzamiento, así como el título de la canción y el idioma en la que se interpretará.

