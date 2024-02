Premios SAG 2024: Así fue como Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt recordaron la película “El diablo viste a la moda”

Más de quince años han pasado desde el estreno de la comedia El diablo viste a la moda y el deseo de varios fanáticos de esta película era ver reunidas de nuevo a Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton. El momento ocurrió este 24 de febrero y fue en el escenario de los Premios del Sindicato de Actores (SAG).

La 30 edición de los premios concedidos por el sindicato de actores logró reunir en el mismo escenario a Meryl Streep, Anne Hathaay y a Emily Blunt, quienes entregaron el primer galardón de la noche: Mejor actor en serie de comedia.

Menos de 30 minutos habían trascurrido de la ceremonia, cuando Meryl Streep subió al escenario. Mientras caminaba al micrófono se tropezó y corrió el riesgo de caerse, sin embargo, lo tomó como una broma y dijo “dos cosas: olvidé mis lentes y el sobre con los nominados”, mientras los invitados reían.

En ese momento, apareció Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes interpretaron a Andrea Sachs y a Emily Chalton, respectivamente, con los anteojos y el sobre que había olvidado Streep. Así fue como las actrices recordaron una de las películas que las llevó al estrellato, El diablo viste a la moda.

A 18 años de DEVIL WEARS PRADA #SAGAwards pic.twitter.com/MoDd711FFx — Dennis – La Oficina Geek (@LaOficinaGeek) February 25, 2024

“A veces es difícil ver donde tu personaje termina y donde tu vida real empieza”, dijo Meryl Streep. En esta ocasión, los roles de las actrices cambiaron a comparación de cómo fue en la película, ya que ahora Blunt y Hathaway fueron las malvadas.

“Eres más parecida a Priestly de lo que crees”, le respondió Emily Blunt. Pero la intérprete Meryl Streep, sorprendida, le dijo que no se parecía en nada a la editora de la revista Runway.

De inmediato remató Hathaway, con un famoso diálogo de la película: “No fue una pregunta”.

Luego, Blunt apuró a Streep a que abriera el sobre en donde está el ganador. “Sigue así avanzando a un ritmo glacial, ya sabes cómo eso me emociona”, con un tono particular que usaba Miranda Priestly en la película.

Devil Wears Prada reunion at the SAG Awards! pic.twitter.com/EzYi67VIBB — Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 25, 2024

En los Premios SAG 2024, Emily Blunt tenía dos nominaciones: Mejor actriz de reparto y Mejor reparto en una película, por Oppenheimer; mientras que Meryl Streep tenía una nominación por su participación en el elenco de Only Murders in the Building.

Anne Hathaway y Emily Blunt en los Óscar

Esta no es la primera vez que Anne Hathaway y Emily Blunt se reúnen para entregar un premio de cine y hacen alusión a sus personajes de El diablo viste a la moda.

En el 2007, un año después del estreno de dicha comedia, ambas actrices fueron las encargadas de presentar el Premio Óscar a Mejor Vestuario. “No hay nadie en esta habitación más calificadas que nosotras, o solo yo”, dijo Blunt en esa oportunidad.

Hathaway le pidió que dejara el personaje atrás, pero luego ella le cuestionó por qué Meryl Streep, quien estaba entre los invitados, no tenía su capuchino -como en la película-.

Las actrices continuaron con más referencias hacia la comedia, haciendo que sea uno de los momentos más memorable de los Premios Óscar.