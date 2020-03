Posponen el EMF 2020 por la emergencia causada por el coronavirus en Guatemala

View this post on Instagram

Kookays, gracias a todos los que se han preocupado por el festival, significan muchísimo para nosotros las palabras de aliento y cariño. . Enviamos todo nuestro apoyo a los que han sido afectados por la crisis actual y a quienes contribuyen a que se solucione. Es ahora el momento de estar unidos a la distancia y mantenernos optimistas de que todo esto es temporal. ¡Queremos verlos pronto! #EMF2021 #EmpireSiete ⚡💜