Por qué la estrella de Black Panther, Letitia Wright, recibió tantas críticas que tuvo que suspender su cuenta de Twitter

De causar admiración como una superheroína inteligente en la película taquillera Black Panther a recibir críticas por sus tuits antivacunas, Letitia Wright se mantuvo como tendencia en redes sociales en EE. UU. este viernes

“La vacuna del covid-19, ¿debería ponérmela”, es el título de un video que compartió en su cuenta de Twitter, el cual ponía en tela de duda su efectividad.

Era el primero de otros mensajes sobre el tema, lo que le causaría una avalancha de críticas.

“No es mi intención hacer que nadie se enoje. Tampoco estoy diciendo que no me la vaya a poner. Solo me preocupa lo que lleva, eso es todo. ¿No es justo cuestionarlo?”, dijo la intérprete de Shuri en dicha película del Universo Cinemático de Marvel (UCM).

De inmediato Twitter comenzó a inundarse con memes y mensajes que comparaban la inteligencia del personaje de Black Panther con lo dicho por Wright.

“Si te haces preguntas y piensas por ti mismo, te cancelan”, se quejó. “Esto es muy irresponsable”, le respondió un usuario.

“¿Por qué?, ¿Has visto el video o has sacado conclusiones precipitadas sobre cómo uso esta plataforma?”, se defendió la actriz.

La noche de este viernes, la cuenta de Twitter de Wright ya estaba desactivada, al mismo tiempo que seguían los mensajes de crítica.

“Letitia Wright siendo una anticacuna mientras interpreta al personaje más inteligente en el UCM”, tuiteó una usuaria.