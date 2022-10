Por qué Camille Vasquez, ex abogada de Johnny Depp, rechazó trabajar con Kanye West

“Después de que Ye (Kanye West) volvió a hacerlo este fin de semana, Camille se negó a representarlo. La empresa quería seguir adelante con el caso con la condición de que Kanye se retractara, pero él dijo que no lo haría, así que los despidió”, informó una fuente al medio Daily Mail.

La conducta inapropiada de Kanye West comenzó hace algunas semanas atrás, cuando el ex esposo de Kim Kardashian realizó una serie de comentarios antisemitas en redes sociales y aseguró que George Floyd murió como consecuencia del abuso de sustancias.

Asimismo, menospreció al movimiento Black Lives Matter al utilizar una camiseta con la frase “White Lives Matter” durante el desfile de moda de su marca Yeezy en el Paris Fashion Week.

Debido a sus controversiales comentarios, varias empresas relacionadas a Kanye West le quitaron su apoyo, como la compañía financiera JP Morgan, que pidió al rapero retirar el dinero de sus cuentas, y la marca de ropa Balenciaga.

Otra marca que terminó su relación con Kanye West a raíz de su comportamiento fue Adidas, empresa que comunicó este martes que “no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio” y calificó los comentarios del artista como “inaceptables, odiosos y peligrosos”.

