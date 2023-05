Por esta razón fue arrestada la actriz Susan Sarandon durante una protesta el Día de la Madre

La reconocida actriz de películas y series televisivas Susan Sarandon fue arrestada el pasado 8 de mayo, mientras apoyaba una causa a favor de madres de familia trabajadoras.

Según apuntan datos de varios medios de comunicación estadounidenses, la ganadora del Óscar se unió a una protesta convocada por el grupo One Fair Wage, y que tomó lugar en el Capitolio del estado de Nueva York.

Esta agrupación compuesta de mujeres exige que se ponga fin a las entradas de dinero mensual por debajo del salario mínimo que reciben los trabajadores de restaurantes de Nueva York, quienes además completan su ingreso con las propinas que dan los clientes.

Según datos de One Fair Wage, el salario de los trabajadores que reciben propinas en el estado neoyorkino equivale al 66% del salario mínimo general, suele oscilar entre los 8,35 y 10,40 dólares por hora, lo cual ha afectado en su mayoría a mujeres.

[plr_terecomendamos link_format=”2″ post_id=”15275321″ post_id2=”15279985″ /]

Un grupo de mujeres, entre ellas camareras y familiare, además de la actriz Susan Sarandon y la excandidata a vicegobernadora Ana María Archila, dieron forma a una protesta en el Capitolio durante el Día de la Madre.

TODAY: @SusanSarandon, @AnaMariaArchila & tipped worker moms & their children risked arrest at the NY State Capitol in demanding that #OneFairWage gets passed in Albany before #MothersDay.

WE DEMAND THE FULL MINIMUM WAGE PLUS TIPS.

STOP LEAVING US OUT. pic.twitter.com/qWIlvXRJjJ

— One Fair Wage (@onefairwage) May 8, 2023