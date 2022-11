Piqué: su emotivo abrazo de despedida con Shakira luego de llegar a un acuerdo de separación

Tras varios meses de negociaciones, Shakira y Piqué finalmente llegaron a un acuerdo de separación y decidieron que los dos menores se mudarán a territorio estadounidense a inicios de 2022.

Sin embargo, tres semanas después de este acuerdo, el portal Look reveló más detalles sobre las negociaciones finales de la custodia, las cuales duraron 12 horas, y la interacción entre Shakira y Gerard Piqué durante ese tiempo.

Esta revista indicó que, a pesar de la tensión por el tema de la custodia de Milan y Sasha, las negociaciones entre ambas celebridades “fueron civilizadas”.

Añadido a esto, reveló que Piqué, a medida que pasaban las horas, se mostraba “más inestable que su Shakira” y aprovechó a salir al jardín de su casa para respirar un poco y tomarse un descanso.

No obstante, el detalle que más llamó la atención sobre esta reunión fue que, al momento que Piqué regresó a la casa, se fue con Shakira a la cocina y dejaron a sus abogados solos en el comedor.

En ese instante, el ex futbolista del FC Barcelona, quien en todo momento estuvo reflexivo y distante, habría roto en llanto por la presión de su separación y el inevitable hecho de distanciarse de sus dos hijos.

“Piqué se derrumbó. A solas con la que había sido su mujer 12 años y madre de sus hijos, no pudo soportar la presión y rompió en llanto. Pique admitió no entender la intransigencia de la popstar latina, pero por el bien de sus hijos dijo que no se iba a oponer más”, compartió Look.

Al ver a su ex pareja derrumbado, Shakira lo habría abrazado durante unos minutos, en lo que fue considerado como el gesto de despedida entre ambos.

“Shakira terminó consolándole durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas con un sentido abrazo”, concluyó la revista.