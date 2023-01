Piqué responde a paparazzi que reveló los detalles de su relación con Clara Chía y es criticado en redes sociales

En los últimos meses, desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron el fin de su relación amorosa los detalles que se han tenido han sido por medios españoles que siguen muy de cerca los pasos de la expareja. Uno de los paparazzi que ha estado al pendiente de los movimientos del exfutbolista es Jordi Martin, quien reveló las primeras imágenes de Piqué y Clara Chía Martí.

Debido a que Martí, por medio de vídeos y fotos, ha contado detalles de la nueva relación de Piqué, así como la supuesta infidelidad del exfutbolista a Clara Chía con una abogada, no es del agrado del español. Así lo ha dejado ver en su cuenta de Twitter el pasado 27 de enero.

Desde su cuenta de Instagram Martí comparte diverso contenido, el que la mayoría está relacionado con Piqué. Hace unos días el paparazzi evidenció que el exfutbolista español está pendiente de lo que comparte en sus redes sociales.

“Mi mejor amigo me mira todas las historias” escribió Jordi Martí en su cuenta de Twitter y adjuntó una fotografía en la que se ve que, entre todas las personas que ven sus publicaciones en Instagram se encuentra Piqué.

Deja las drogas. La cocaína es muy jodida. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 27, 2023

El tuit causó diversos comentarios en redes sociales y, aunque el exjugador del F.C. Barcelona no está etiquetado o mencionado en la publicación, respondió al cometario de Martí. “Deja las drogas. La cocaína es muy jodida”, escribió Piqué.

La respuesta del exfutbolista se hizo tendencia en Twitter, ya que varios usuarios defendieron al también fotógrafo español. Los internautas indican que con el comentario, Piqué solo le está dando la razón a Martí porque este ni siquiera lo mencionó en la publicación.

“Una canción más y empezará a responder a los fans de Shakira”, “finge que no te importa nada, pero responde a este tuit demostrando que estás pendiente a Jordi. no eres bueno haciendo el papel de indiferente”, “Pues le acabas de dar la razón, ¿o si no porque le respondiste?”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Piqué.

Pues le acabas de dar la razón, ¿o si no porque le respondiste? 😂😂😂 pic.twitter.com/GERDffCUGE — S.O.S, she’s in disguise (@HeyTimor) January 27, 2023

Sin embargo, esta no fue la única respuesta por parte de Piqué. El español compartió la fotografía de un artículo del 2018 en el que se habla del problema de adicción a las drogas que tuvo el paparazzi. En el titular se recuerda la confesión que hizo Martí a un programa de televisión en el que revelaba que llegó a consumir hasta 4 gramos de cocaína al día, pero luego dijo que había por los malos ratos que pasó con las drogas pudo recuperarse y ahora no consume desde el 2016.

Esta última respuesta solo causó más comentarios en contra de Piqué, ya que para los internautas fue una falta de respeto retomar un problema delicado que tuvo Martí.