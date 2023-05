Piqué: las graves acusaciones de una modelo brasileña sobre los mensajes que le enviaba el ex futbolista

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación el pasado 5 de junio de 2022 en medio de un sinfín de rumores sobre las presuntas infidelidades del ahora ex futbolista español.

No obstante, esta no habría sido la única infidelidad del ex jugador del FC Barcelona, ya que durante su relación con Shakira habría contactado a varias modelos para tener una aventura amorosa.

Suzy Cortez, modelo brasileña conocida como Miss BumBum, aseguró que entre 2016 y 2018 Piqué le enviaba mensajes románticos por medio de Instagram.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 le comenzó a escribirle con intenciones de tener una cita con ella, pero Suzy Cortez lo rechazó por respeto a la relación que en ese entonces mantenía con Shakira.

“Fue muy irrespetuoso conmigo. Nunca he dicho esto por respeto a Shakira. Yo estaba como: hombre, estás casado. Respeta a tu familia”, indicó la brasileña.

Además, Suzy Cortez relató que años más tarde Gerard Piqué volvió a escribirle para tener una aventura amorosa y hasta llegó a enviarle fotografías “subidas de tono”.

“Piqué se enteró, me pidió mi número de teléfono y me mandó un mensaje. De regreso a Brasil me mandó un mensaje directo a mi Instagram, preguntándome cuándo volvería a Europa. Incluso, me ofreció un jet para recogerme un día que estaba en Londres”, concluyó.