Piqué: la broma que sufrió a manos de Iker Casillas tras la final de la Kings League (y qué tiene que ver con Shakira)

La Kings League, torneo organizado por Gerard Piqué y su empresa Kosmos, concluyó su segundo split el pasado sábado 29 de julio con la Final Four realizada en el Estadio Cívitas Metropolitano.

Después de este evento, el cual reunió a miles de espectadores en el estadio del Atlético de Madrid, jugadores, cuerpo técnico y la organización del torneo disfrutaron de una fiesta llevada a cabo en una de las discotecas más prestigiosas de la ciudad.

Además, los presidentes de los 12 equipos de la liga también se hicieron presentes en esta fiesta para despedir el segundo split de la Kings League, entre los que destacaron DjMariio, Ibai Llanos e Iker Casillas.

Durante esta fiesta, Gerard Piqué e Iker Casillas, ex compañeros en la selección española campeona del mundo en Sudáfrica 2010, estuvieron hablando por varias horas e incluso aprovecharon para tomarse una fotografía que se hizo viral en Instagram.

Sin embargo, esta no fue la única interacción entre ambos ex jugadores, ya que Casillas, en medio de la fiesta, realizó una insólita petición que incomodó a Piqué.

El ex capitán del Real Madrid tomó el micrófono de la discoteca y le pidió al dj que pusiera la canción Waka Waka, tema que popularizó Shakira durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Las palabras de Iker Casillas se dieron luego de los polémicos cánticos sobre Shakira en esta discoteca, los cuales molestaron a Gerard Piqué a tan punto de enfrentar a las personas que gritaban el nombre de la cantante colombiana.

“¿Y qué? ¿Y qué pasa?. Me da igual. Yo soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie”, fue la respuesta del ex jugador del FC Barcelona ante esta incómoda situación.