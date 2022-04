Pink Floyd lanza canción para apoyar al pueblo ucraniano

Se trata de la primera canción que graba la banda desde el álbum The Division Bell (1994) e incluye la voz del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk, del grupo de rock Boombox, a quien acompañan dos históricos de Pink Floyd como David Gilmour y Nick Mason.

Todos los beneficios que genere Hey Hey Rise Up irán destinados a la ONG Ukrainian Humanitarian Relief, según informó este jueves 7 de abril la legendaria banda londinense en su cuenta de Twitter.

Here is the official video for 'Hey Hey Rise Up', Pink Floyd’s new Ukraine fundraiser feat Andriy Khlyvnyuk of Boombox. Stream / download from midnight. https://t.co/4U3P3WAQOZ

“Nosotros, como tantos otros, hemos sentido la furia y frustración por este vil acto de invasión a un país independiente, pacífico y democrático, y por los asesinatos de su gente cometidos por una de las mayores superpotencias del mundo”, escribió en el tuit Gilmour, quien tiene una nuera y nietos ucranianos.

2/3 Gilmour, who has a Ukrainian daughter-in-law & grandchildren: "We, like so many, have been feeling the fury and the frustration of this vile act of an independent, peaceful democratic country being invaded and having its people murdered by one of the world's major powers".

