Periodista asegura que el estado de salud de Jamie Foxx ha empeorado al punto de que está “ciego y paralizado”

El actor americano Jamie Foxx ha causado preocupación en las últimas semanas debido a su repentina complicación en su estado de salud, además de la poca información pública que se sabe al respecto.

A pesar de que la hija del actor, Corinne Foxx, haya actualizado en algunas ocasiones sobre la salud de su padre, y de que el mismo Jamie Foxx publicara en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y personas cercanas, la realidad podría ser diferente ya que, según declaraciones de un periodista, el estado de salud de Foxx habría empeorado.

De acuerdo a información que brindó un periodista llamado Benza, Jamie Foxx se encuentra bastante grave de salud, hasta el punto en que el actor se ha quedado “ciego y paralizado”.

Benza afirma que la salud de Foxx empezó a empeorar debido a una supuesta dosis de una vacuna contra el covid que el actor debía ponerse para poder actuar en una película.

Esto habría provocado una supuesta coagulación de sangre en el cerebro del actor, de acuerdo al periodista. Además, Benza dijo que la información la había recibido de personas cercanas al actor.

Actualmente se desconoce la supuesta cinta en la que iba a participar Foxx y lo que ocasionó que se tuviera que colocar la supuesta dosis de la vacuna contra el covid-19.

