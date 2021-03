Paramount Pictures prepara una nueva película de Transformers

La saga de Transformers ha tenido mucho éxito a nivel mundial que concluyó con cinco películas, un spin off con Bumblebee y una serie animada para Netflix. Actualmente Paramount Pictures ha decidido lanzar una nueva entrega, distinta a las que creó Michael Bay cuando dirigió “Transformers: Dark of the Moon” (2011).

El anuncio del nuevo filme de “Transformers” se da un año después de que Paramount anunciara que desarrollaba dos películas relacionadas con la serie animada de televisión. La primera sería escrita por James Vanderbilt y la otra por Joby Harold.

Hasta el momento no se tienen detalles del argumento, pero medios internacionales han informado que esta nueva película será muy diferente al mundo de Transformers que dirigió Bay y en el que protagonizaron Shia Labeouf y Megan Fox.

El puertorriqueño Ángel Manuel Soto, quien en febrero se anunció que dirigirá “Blue Beetle”, la primera película de Warner Bros y DC Comics que tendrá a un latino superhéroe como protagonista, será también el director del próximo filme de “Transformers”.

Según publican este 27 de marzo en la web varias páginas especializadas en cine, el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, y Marco Ramírez, co-creador de la serie de televisión “The Defenders”, será el “showrunner” (máximo responsable de una serie) de la nueva película de Paramount.

Ramírez, igualmente, creará algo independiente que no necesariamente conectará con las películas de “Transformers”, dirigidas por Michael Bay.

Michael Bay dirigió “Transformers: Dark of the Moon” (2011), “Transformers: Age of Extinction” (2014) y “Transformers: The Last Knight” (2017), mientras que “Transformers: Bumblebee” (2018), la dirigió Travis Knight.