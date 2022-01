“Para cantar rancheras se necesita ser ranchero”: el día en que Vicente Fernández dijo lo que le faltaba a Luis Miguel para cantar rancheras

En este video, Vicente Fernández enumeró lo que le hacía falta a “El Sol” para poder cantar rancheras y lo aconsejó ante futuras interpretaciones de este género musical mexicano.

“Chente” comenzó la entrevista elogiando a Luis Miguel y su trayectoria artística de más de casi 40 años en México. Añadido a esto, comentó el cariño que le tiene desde que era un niño.

“Luis Miguel, para mí, es el artista más elegante que hay en este país. Lo quiero como un hijo”, confesó el fallecido intérprete.

Ante la polémica generada en 2015 luego de unas declaraciones de Vicente Fernández en las que afirmaba que Luis Miguel no podía cantar música ranchera, “El Charro de Huentitán” confesó que se pudieron malinterpretar sus palabras.

No obstante, volvió a asegurar que para interpretar música ranchera es necesario ser ranchero.

“Aquella vez hubo una mala interpretación. ¿Qué me parecía Luis Miguel cuando canta rancheras? Lo vuelvo a decir, para cantar rancheras lo primero que se necesita es ser ranchero. Para interpretar ranchero hay que saber todo lo que abarca un rancho”, dijo.

Vicente Fernández también habló sobre las numerosas críticas que recibió “El Sol” luego de sus interpretaciones de canciones rancheras y su vestimenta.

“Chente” afirmó que de haber sido solicitada su ayuda, él con gusto hubiese apoyado a Luis Miguel en todo lo que necesitaba, evitando así las críticas del público.

“Luis Miguel, yo te quiero desde que naciste y te vi crecer. Yo lo que quise aquella vez decir fue que si tú hubieras tenido un poco más de confianza y me hubieras hablado, yo te visto como un príncipe”, comentó.

“Así como vistes para cantar pop, yo te hubiera vestido igual de elegante y te hubiera aconsejado. Te hubiera mandado a hacer un traje para que te retrataras y la gente no te criticara”, estableció Vicente Fernández.

Añadido a esto, “El Charro de Huentitán” responsabilizó a la gente que rodea a Luis Miguel de las críticas y su mal manejo en el mundo de la música ranchera, ya que no aconsejaron al cantante durante esta etapa de su carrera.

“Luis Miguel salió con un traje muy feo y usado, con un sombrero de palma y no va eso. Pero él no tuvo la culpa, fue la gente que lo rodea la que le hizo todo ese problema”, confesó el legendario intérprete de música regional mexicana.

Vicente Fernández finalizó la entrevista con palabras de aliento hacia Luis Miguel y recalcó su disposición para ayudarlo en lo que necesite.

“Que bueno que cantes ranchero, pero el día que yo pueda servir dime, como siempre me has dicho y con el cariño que siempre me lo has dicho. Bienvenido a la canción ranchera. Al contrario, es lo que hace falta, más cantantes de ranchero”, concluyó.