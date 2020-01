Padre de Meghan Markle reclama que la realeza británica tiene una deuda con él

Thomas Markle, el padre de Meghan, la esposa del príncipe Enrique, habló en una entrevista reciente al diario Daily Mail sobre la relación con su hija y de la forma en la que se siente marginado.

Thomas, un iluminador jubilado que vive en México, protagonizará un documental muy a pesar de que su hija Meghan se había opuesto porque teme que intimidades de su relación con la realeza británica puedan ser reveladas.

El padre expresó su malestar por los efectos del matrimonio real, al punto que siente que merece una recompensa.

“La familia real me debe, Harry me debe, Meghan me debe. Tengo que ser recompensado por todo lo que he pasado”, dijo.

En especial reprocha a Meghan que ella no lo ha atendido en su vejez, como algún día se lo prometió.

“Mi hija me dijo que cuando llegara a mis años mayores, ella cuidaría de mi. Ya estoy en mis años mayores, es hora de cuidar a papi”, alegó Markle.

Thomas también habló sobre las polémicas fotos que irritaron a Meghan y a la realeza. Aseguró que no lo hizo por ganar dinero -consiguió el 30 por ciento de las fotos vendidas a diarios y revistas- sino para “mejorar su imagen” y alejarse de lo que la opinión pública veía en él: “un vago tonto y gordo”, según sus propias palabras.