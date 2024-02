Orlando Bloom comenta sobre el vestuario de Katy Perry y desmiente rumores de separación

Katy Perry y Orlando Bloom son una de las parejas más queridas y reservadas del mundo del entretenimiento. Tras cinco años de compromiso, surgieron los rumores de que estarían en crisis y la boda no se llevaría a cabo. Sin embargo, recientemente el actor comentó una publicación de la intérprete de Roar, que sería una señal de que ambos siguen enamorados.

La estrella de Piratas del Caribe y la cantante de Firework se conocieron en el 2016, durante la ceremonia de los Globos de Oro, y se comprometieron la noche de San Valentín en el 2019.

Desde entonces han vivido una relación alejada de las cámaras, pero también con varios momentos que se han dado a conocer al público, como su breve separación del 2017.

En el 2018 la pareja retomó su relación y un año después anunciaron su compromiso el 14 de febrero. La boda estaba prevista para el 2020, pero fue suspendida por la pandemia del Covid-19. En ese mismo año, Perry y Bloom dieron a conocer el nacimiento de su hija Daisy Dove Bloom.

Este 2024, la pareja inició el año con rumores de separación debido a que Bloom celebró su cumpleaños el 13 de enero sin la presencia de la cantante. Además, la intérprete de Wide Awake fue una de las ausentes que más se notó en la gala de los Globos de Oro y las fiestas que se llevan a cabo después de la celebración.

La ausencia de Perry causó rumores de que la relación entre los dos famosos no va bien, ya que ha sido la intérprete de Dark Horse quien ha dicho que las ediciones de Los Globos de Oro son como su aniversario.

“Se ve mejor en casa”

Katy Perry y Orlando Bloom no han emitido ningún pronunciamiento al respecto. Sin embargo, el actor dejó un comentario en una publicación de la cantante que podría significar que su relación continúa y están bien como pareja.

La intérprete de The one that got away publicó varias fotografías en donde se le ve usando unos pantalones de látex beige y un top verde plisado, conjunto que resaltaba su sensualidad. Por ello, su prometido no perdió la oportunidad para hacérselo saber.

“Esa ropa se ve mejor en casa, cariño”, le escribió Bloom en los comentarios, acompañado de un emoji de fuego.

Los fanáticos de la pareja indicaron que esto indicaría que el actor continúa siendo un admirador de la música de Perry y de su belleza, lo que podría significar que ambos están bien en su relación.