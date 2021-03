Oprah Winfrey, el nuevo meme de moda por sus reacciones a la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry

El domingo 7 de marzo, todo el mundo estuvo atento a la TV estadounidense debido a un hecho histórico. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, concedieron una entrevista a la periodista Oprah Winfrey y revelaron detalles de la casa real británica.

De esa entrevista se han publicado diversas historias en los medios internacionales. Por ejemplo, dan un indicio, los duques de Sussex tienen cuentas que saldar con el Palacio de Buckingham poco más de un año después de abandonar sus deberes como miembros de la realeza y mudarse al sur de California.

En uno de ellos, Meghan, una exactriz de televisión que está embarazada de su segundo hijo, se refirió a la familia real como “la Firma”, un apodo interno que usó al acusarla de decir “falsedades” sobre la pareja.

Meghan, de 39 años, enfrenta una investigación interna del palacio sobre denuncias de que acosó al personal de la casa real durante su estadía en Gran Bretaña.

Según The Times, exempleados afirman que las acusaciones se remontan a octubre de 2018, unos meses después de la boda de la pareja.

“Llamemos a esto como es: una campaña de desprestigio calculada basada en información engañosa y dañina”, respondió un portavoz de Enrique y Meghan.

Varias fueron las revelaciones que salieron a la luz durante la entrevista que hizo Oprah Winfrey. Sin embargo, los cibernautas no han desperdiciado el tiempo ni la información que contó el príncipe Harry y Meghan Markle.

En la actualidad y como en cualquier evento mundial, las bromas y el ingenio surgieron y los usuarios en redes sociales consiguieron que la periodista estadounidense Oprah Winfrey se convirtiera en el nuevo meme de moda.

Winfrey escuchó a los duques de Sussex y reaccionó “impresionada”. De esos gestos como las manos en alto expresando incredulidad, son las que ilustran las imágenes y videos que los tuiteros han modificado para hacer divertidos memes.

My mom: “Did you search ‘men kissing’ on google?”

10-year-old me:

pic.twitter.com/w0gkLrbiGc

— Nick (@NickOH_las) March 10, 2021