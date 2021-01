Nuevo escándalo de Eduardo Yáñez: agredió a un reportero y presionó al programa de TV para “suavizar” la nota

El actor Eduardo Yáñez nuevamente atraviesa por una situación polémica y está acusado de agredir a un reportero.

Yáñez recientemente fue entrevistado por un grupo de periodistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y entre los reporteros hubo uno que provocó la ira del actor de telenovelas como Amores verdaderos y Amores con trampa.

Lo ocurrido quedó plasmado en videos debido a que, el periodista del programa Venga la alegría, Gabriel Cuevas, recibió agresiones físicas y verbales por parte de Yáñez.

Cuevas cuestionó al actor si había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor de la telenovela Si nos dejan, proyecto que prepara Televisa y que se sabe que será una nueva versión de la emblemática telenovela Mirada de mujer.

“La neta no me metan en sus chismes. Haz tu pinche micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia”, dijo el actor, quien con un manotazo exigió a Gabriel Cuevas cuidar su cercanía con él.

Cuevas le respondió que se encontraba a la misma distancia que el resto de sus colegas de prensa. Sin embargo, Yánez continuó molesto e insistió que guardara distancia.

Cuevas aseguró que ni actor ni su representante le ofrecieron disculpas, sino que buscaron suavizar la nota para que no fuera perjudicada la imagen de Yáñez. “Su relacionista pública habló con mis jefes diciendo que yo le había faltado el respeto, de hecho, en el audio que yo subí a mi Instagram se escucha cómo ella me dice ´deja de molestarlo, es una falta de respeto´. El que me faltó el respeto fue el señor, me insultó, me llamó estúpido, me llamo pendejo. Yo jamás le dije neurótico, drogadicto, jamás”.

No es la primera vez que el mal humor se apodera de Yánez. El caso más sonado fue el encontronazo que tuvo en Estados Unidos, con el periodista Francisco Fuentes debido que llegó a los tribunales.