“November Rain”, de Guns N’ Roses, tiene nueva versión

En el penúltimo mes del año es común que las radios programen la icónica canción de Guns N’ Roses, November Rain. Sin embargo, este 2022, luego de una larga espera, podrán hacerlo, pero con una nueva versión que fue grabada con una orquesta de 50 músicos dirigidos por el compositor de cine y TV Christopher Lennertz.

November Rain es parte de la colección especial de Use Your Illusion, uno de los más vendidos en la historia del rock y que publicó Guns N’ Roses en 1991.

Su reinterpretación forma parte del set deluxe que presentarán el próximo 11 de noviembre y que está compuesto por 97 canciones, de las cuales 63 son inéditas. Incluye la interpretación de Always on the Run con Lenny Kravitz, así como las de Mama Kin y Train Kept A-Rollin con Steven Tyler y Joe Perry, según indica la revista RollingStone. También incluirá grabaciones de sus conciertos en Nueva York en mayo de 1991 y en Las Vegas en enero de 1992. Así como un libro de cien páginas con fotografías especiales y documentos de archivo.

Use Your Illusion I & II Box Set out November 11, featuring 63 previously unreleased tracks🔥

You Could Be Mine, Live In New York at the Ritz Theatre recorded on 5/16/91 out now. https://t.co/p6i38w2QYU pic.twitter.com/VnF2CUq0Fm

— Guns N’ Roses (@gunsnroses) September 21, 2022