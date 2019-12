No quiero giras de despedida ni homenajes ni que otros canten mis canciones, asegura Raphael

Miguel Rafael Martos Sánchez, Raphael, dijo que no pensaba aún en retirarse de la música, y que, cuando lo hiciera, no quería homenajes ni que sus canciones fueran interpretadas por otros.

“Para qué, si estoy yo; no quiero que otros canten mis canciones, porque esas cosas las sé hacer yo”, expresó el cantante español, citado por La Jornada.

“Me retiraré cuando me toque, cuando crea que es el momento. No haré giras de despedida porque no podría soportarlo, porque estaría llorando todo el día”, agregó.

De acuerdo con la publicación, el también actor y empresario, quien nació en Linares, España, en 1943, “casi a diario” ofrece conciertos cuyos boletos en taquilla se agotan como pan caliente.

¿Cuál es el secreto? su voz, que asegura el artista de 76 años, es su mayor tesoro.

“En realidad no cuido la voz; lo que sí hago es no descuidarla, es decir, no hago cosas que la perjudiquen: no fumo, no bebo y como muy sano. No salgo por la noche y canto todos los días que, para mí, eso es sanísimo”, expresó el español, citado por La Jornada.

De acuerdo con algunas colecciones, estos son algunos de los temas más famosos de Raphael: