“No hay diferencia entre las mascotas amarradas”: Paty Navidad compara con animales a quienes se protegen del coronavirus

La actriz mexicana Paty Navidad está de nuevo en el centro de la polémica después de que comparó en las redes sociales con mascotas a las personas que toman medidas para protegerse contra el coronavirus.

“No hay diferencia entre las mascotas amarradas y encerradas, dóciles en lo que pedimos para que se ganen sus croquetas, a personas miedosas, obedientes a injusticias de gobiernos, como no salir de sus casas, no visitar a sus familias, no abrazar, etc. Hombre-animal y viceversa”, escribió la estrella en Twitter.

La artista se ha caracterizado por estar en contra de las medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus.

Tras los comentarios y reclamos por sus palabras en las redes sociales, se defendió diciendo que “es inmune ante a las descalificaciones”.

“También eres inmune a la inteligencia, muy bien”, le comentó uno de sus seguidores, según el diario Milenio.

México es uno de los países más golpeados por el coronavirus.

El Gobierno mexicano registró el domingo 6 mil 870 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 326 muertes por covid-19 en la última jornada hasta totalizar 1 millón 320 mil 545 contagios y 118 mil 202 fallecidos.

(Foto principal: Instagram)