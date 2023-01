“Nadie me había mirado como me miró ella aquella noche”: Jaime Bayly asegura que Shakira lo invitó al cine y la rechazó

La cantante colombiana Shakira ha acaparo la atención mundial, tras el lanzamiento de BZRP Music Sessions #53, tema que grabó en el estudio del productor argentino Bizarrap, y que ha causado gran revuelo entre sus seguidores.

El tema, en el que habla de su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, se ubicó rápidamente en el primer lugar de la lista mundial de temas de YouTube. Además, se apoderó de los primeros lugares entre las mejores canciones en EE. UU., según informaron en un comunicado.

El video oficial acumuló 54.3 millones de visitas en las primeras 24 horas después de su publicación el pasado 11 de enero.

Shakira, que estuvo con Piqué más de una década y tiene dos hijos con él, usa juegos de palabras para lanzar dardos al exjugador del FC Barcelona y a su nueva pareja, Clara Chía Martí, como “a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón si te sal-pique”.

Tras la publicación, varios famosos reaccionaron por la letra de la canción. Además, la actual pareja sentimental de Piqué se pronunció en redes sociales, aunque luego borró el misterioso mensaje que había compartido con sus seguidores.

Otro que se pronunció por la canción fue el periodista y conductor de televisión, Jaime Bayly, quien criticó a Shakira y la tachó de “vulgar”.

Las anécdotas con Shakira que recordó Jaime Bayly

Tras haber criticado a la cantante colombiana por su canción contra Piqué y Clara Chía Martí, Jaime Bayly sorprendió a los admiradores de Shakira al revelar que Shakira lo había invitado a salir y la rechazó.

El domingo 22 de enero, Bayly publicó una nueva columna en su página El Francotirador y la dedicó a Shakira.

Con el título Anoche soñé con Shakira, el periodista y conductor de televisión recordó lo que ocurrió entre ellos cuando eran jóvenes y, de haber aceptado la invitación de la artista colombiana, probablemente en la actualidad tuvieran hijos.

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible; cuando quería conquistar el mundo con esa voz milagrosa que venía de siglos de sangre derramada en tierras libanesas y se entremezclaba con el desgarro poético de ser colombiana y vivir asomada al abismo, mirando curiosamente y preguntándose si volaría como una mariposa, en caso de saltar con los brazos abiertos; cuando vivía como vivían no pocos colombianos, hechizados por la tentación del abismo, cantando, pintando o escribiendo al borde mismo del despeñadero”, escribió Bayly.

El periodista agregó que jamás olvidará la forma en que la cantante colombiana lo vio hace más de dos décadas.

“Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche en la televisión, y nadie volvería a mirarme así, ni siquiera ella, que, veinticinco años después, ya sabe muy bien que yo no valía aquella mirada de fuego, de promesas incendiarias, de veneno y miel, aquellos ojos felinos, luminosos, que quemaban las entrañas y ponían a bailar la imaginación”, agregó.

Bayly también reveló que Shakira lo invitó al cine a ver Titanic, pero la rechazó porque estaba casado.

“Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente que me invitaba al cine a ver Titanic, en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine. Y yo, cobarde, tratando de evitar mi propio naufragio, que se me hundiera el matrimonio con Casandra … le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme. Nunca más me miró como aquella noche… Si hubiera tenido el mínimo valor de ir al cine con ella… tal vez hoy estaríamos juntos, tendríamos hijos y no sé si seríamos felices”, añadió Bayly.