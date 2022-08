Murió Amparín Serrano exintegrante de Flans y creadora de “Virgencita plis”

Medios internacionales han compartido que todavía se desconocen las causas de su muerte. Las versiones de su fallecimiento aún no están claras pero se habla de un accidente en su casa o de un accidente automovilístico.

Su camino fue lleno de altibajos. De niña pintaba todo el tiempo en las paredes y donde podía, tenía colecciones de muñecas y veía caricaturas. “Me gusta vivir en un mundo que no es el real y esas son las caricaturas, me gusta otra dimensión…un mundo feliz”, dijo en entrevistas..

Creó personajes durante toda la vida. Reconoció también que no era tan buena estudiante, pero en clases pasaba dibujando todo el tiempo.

Su marca es popular en América Latina, Europa y Estados Unidos. Infobae comparte que sus diseños comenzaron como regalos originales y hechos a mano, el primero fue un plato donde contaba visualmente la historia de cómo conoció a David West, su expareja. Otra característica de su marca es escribir las palabras en inglés tal y como suenan, por ejemplo “jelou”, “virgencita plis cuida mi dinero” y “que chou”.

Una de sus últimas publicaciones en su red de Instagram fue la dedicada a Olivia Newton-John. La actriz y cantante murió el lunes 8 de agosto. “De luto total!! Olivia newton j. Te vamos a extrañar”, escribió en esa oportunidad.

Levantarse de nuevo

Ella fue parte brevemente del grupo musical mexicano Flans en la década de 1980. El grupo se hizo famoso integrado por Ivonne Guevara García, Ilse María Olivo Schweinfurth e Irma Angélica Hernández Ochoa (Mimí).

En una entrevista publicada por Mara Patricia Castañeda la artista diseñadora compartió cómo su salida del grupo Flans a los 19 años afectó su autoestima. “Según Mildred Villafañe, la directora de la época, me corrió (despidió) porque quería que dejara de estudiar diseño y me dedicara únicamente al grupo…cuando me corrió mi estima bajó al cero…ahora le agradezco”, recuerda.

Amparín dijo que con el tiempo comprendió sus razones, pues ambas eran muy jóvenes, ella tenía 18 y la persona que la expulsó, 24.

Luego ella estuvo en el dueto Media Luna junto a Pedro Garza y se recuerda en el siguiente video en la que interpretan Sueños durante una presentación en el recordado programa Siempre en Domingo.

En la entrevista también compartió que su marca Distroller nació con ella el mismo día de nacimiento, un 31 de octubre de 1965.

Amaba la actuación y el dibujo y también estudió diseño. En una temporada tomó un taller de cerámica que publicó una vajilla que hizo. Luego empezó a hacer platos y poco a poco le empezaron a hacer pedidos aunque nunca visualizó que pondría un negocio con base en ello.

Ella tuvo dos hijas Camila y Minnie. Minnie también hizo una publicación reciente para despedir a su mamá.

Ayuda social y despedida

La artista también tenía dos Fudaciones. Un porcentaje de sus ventas se daba apoyo a diferentes lugares con necesidades. También participaba en otras iniciativas sociales entre ellas el llevar el arte a otros.

Diferentes pesonas han hecho una despedida a la artista al agradecer su talento. Su empresa también hizo una publicación para despedir a su creadora.

“…No cabe duda que estás es distropolis, mundo que siempre imaginaste y seguirás iluminándonos”, dice la esquela llena de color y ella convertida en un personaje.

También en sus proyectos de apoyo hicieron eco de la muerte de la diseñadora.

La comunidad de los Colegios Peterson comparten su pesar por el sensible fallecimiento de Amparín Serrano, creadora de Distroller, y generosa patrocinadora de nuestros proyectos de servicio social.