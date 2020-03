Muere por coronavirus el actor de Star Wars Andrew Jack

El actor de la famosa saga de Star Wars, Andrew Jack, falleció por el covid-19, según reportó el portal TMZ.

Jack apareció como el general de resistencia Ematt en Star Wars: The Force Awakens y Star Wars: The Last Jedi.

También se desempeñó como entrenador de dialectos para múltiples películas de Star Wars y Marvel bajo el paraguas de Walt Disney Studios.

Fue el entrenador de dialectos de Chris Hemsworth para Thor en Avengers: Endgame y Avengers: Infinity War .

Jack también trabajó en películas como Lord of the Rings , Alien v. Predator y Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. , a lo largo de su larga carrera en Hollywood.