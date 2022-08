Muere Joe E. Tata, reconocido actor de la popular serie “Beverly Hills 90210”

Este 25 de agosto se confirmó, mediante el sitio oficial del medio TMZ que el actor Joe E. Tata, famoso por haber participado en la popular serie “Beverly Hills 90210”, falleció a la edad de 85 años.

A pesar de que aún no se confirma la causa de muerte del actor, el sitio Deadline aseguró que el actor había sufrido desde 2018 alzhéimer, y que estaba bajo el cuidado de su hija llamada Kelly.

El actor había aparecido a lo largo de las 10 temporadas que duró “Beverly Hills 90210”, y estuvo en 283 episodios de los 293 que contaba la serie.

El personaje que interpretaba Tata era Nat Bussichio, el propietario del restaurante “Peach Pit” en donde se juntaban los otros protagonistas de la serie.

En 2008, Tata regresaría a interpretar su icónico papel en un episodio de la secuela de la serie de los 90 llamada únicamente “90210”.

La noticia además fue compartida por otras celebridades del mundo del espectáculo. Uno de ellos fue el actor americano Ian Ziering, quien también participó en “Beverly Hills 90210”.

“Recuerdo haberlo visto en los archivos de Rockford con James Garner, años antes de que trabajáramos juntos en 90210. A menudo era uno de los villanos de fondo en la serie original de Batman… Una de las personas más felices con las que he trabajado, fue tan generoso con su sabiduría como con su amabilidad“, dijo el actor.

Ziering envió condolencias a los familiares y amigos más cercanos del actor al final de su publicación. “Mi más sincero pésame a su familia y amigos, y a todos los que le querían. Descansa en paz Joey“.

Tata tuvo muchos papeles a lo largo de su carrera, tanto en series de televisión como en películas.

Sus actuaciones más reconocidas están en Gomer Pyle, U.S.M.C., Hogan’s Heroes, la serie original Lost in Space, Mission: Imposible, Quincy M.E., Wonder Woman, El Equipo A y Hill Street Blues.

Su último papel fue en el año 2014, cuando apareció en un episodio en la serie de comedia de ABC llamada Mystery Girls.