Muere a los 31 años el nieto de Bob Marley, Joseph “Jo” Mersa Marley

El mundo de la música reggae en Jamaica se tiñe de tristeza en vísperas del Año Nuevo luego de haberse revelado la muerte del cantante Joseph Mersa Marley, nieto del músico Bob Marley.

El deceso ocurrió el pasado 27 de diciembre del 2022 y fue confirmado por su oficina de representación a través del medio Rolling Stones.

Según apuntaron los primeros reportes, Joseph –popularmente conocido como “Jo” –, habría fallecido por un ataque de asma. El músico tenía 31 años al momento de la muerte.

De acuerdo con datos compartidos por el sitio de entretenimiento TMZ, no se ampliaron más detalles sobre la muerte, pero se dio a conocer que el también cantante de música reggae, había sido encontrado sobre una motocicleta en Florida, Estados Unidos.

Tras el fallecimiento del músico, varios políticos y figuras públicas de Jamaica han compartido sus condolencias.

El político Mark J. Golding, reconocido líder de la oposición jamaiquina y presidente del Partido Nacional del Pueblo extendió a través de Twitter un pésame a la familia de Marley, así como subrayó el inevitable dolor tras la muerte del joven músico.

“Me acabo de enterar de la trágica pérdida de Joseph ‘Jo Mersa’ Marley. Un talentoso joven artista de reggae, hijo de Stephen Marley y nieto de Bob Marley con solo 31 años. La pérdida de un hijo es un duro golpe que ningún padre debería enfrentar, mis condolencias para Stephen y toda la familia”, dijo Golding.

I’ve just learned of the tragic loss of Joseph “Jo Mersa” Marley. A talented young reggae artiste, son of Stephen Marley & grandson of Bob Marley at only 31 yrs old. The loss of a child is a devastating blow no parent should face, my condolences to Stephen & the entire family. pic.twitter.com/BJf1NLH6Qc

— Mark J. Golding (@MarkJGolding) December 27, 2022