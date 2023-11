Miss Universo 2023: Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua se corona como la ganadora del certamen

La 72 edición de Miss Universo se realizó este 18 de noviembre, en donde 84 mujeres participaron por la corona y ser nombradas como la más bella a nivel mundial. Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua, fue nombrada como Miss Universo 2023.

Sheynnis Alondra Palacios Cornejo es originaria de Managua, Nicaragua, y tiene 23 años. Es modelo, licenciada en comunicación y tiene un podcast llamado “Entiende tu mente”, ya que uno de sus objetivos es hablar acerca de la salud mental.

Miss Universo 2023 se realizó por segunda ocasión en El Salvador, siendo en 1975 la primera ocasión que se convirtió en sede. El país centroamericano dio la bienvenida a las participantes el pasado 8 de noviembre durante un evento donde cada una de las aspirantes se presentó ante la prensa nacional y extranjera.

Esta edición se caracterizó por la inclusión y la diversidad, ya que es la primera ocasión en la que se cuenta con la participación de mujeres transgénero, casadas y con hijos, y de una aspirante de talla grande.

Más sobre la final de Miss Universo 2023

El certamen se inauguró el 15 de noviembre, en donde las participantes desfilaron en traje de baño y en traje de noche. Un día después, las concursantes presentaron sus trajes regionales, con los cuales destacan características culturales de su país. Este 18 de noviembre se lleva a cabo el evento final, en donde se conocerá a la ganadora.

El evento inició las 19 horas, con las 84 participantes sobre la pasarela principal. Luego, en grupos de 10, cada una se fue presentando y diciendo su nombre y el país que representa. Una de las más aplaudidas fueron las centroamericanas, entre ellas Miss Guatemala y Miss Salvador, Isabella García-Manzo.

Olivia Culpo, Miss Universo 2021, y Jeannie Mai son las presentadoras principales del evento. Mai ha sido la presentadora en las dos ediciones anteriores. Durante la velada se unió María Menounos. Las conductoras señalaron que desde hace 20 años este certamen no se realizaba en Centroamérica, por lo que en esta edición se hizo historia.

Luego de un breve vídeo en donde se vio a las 84 concursantes participar en varias actividades en El Salvador, las anfitrionas comenzaron con la selección de las primeras 20 semifinalistas. Estas fueron nombradas en grupo de siete participantes.

Las 20 semifinalistas fueron:

Sheynnis Palacios, Nicaragua Athenea Pérez, España Karla Guilfú Acevedo, Puerto Rico Jameela Uiras, Namibia Diana Silva, Venezuela Shweta Sharda, India Anntonia Porsild, Tailandia Celeste Viel, Chile Jordanne Lauren Levy, Jamaica Noelia Voigt, Estados Unidos Jane Dipika Garrett, Nepal Camila Escribens, Perú Issie Princess, Camerún Camila Avella,Colombia Erica Robin,Pakistán Moraya Wilson, Australia Michelle Marquez Dee, Filipinas Marina Machete, Portugal Bryoni Natalie Govender, Sudáfrica Isabella Garcia-Manzo, El Salvador

Las participantes tuvieron una segunda oportunidad se desfilar en el escenario principal, pero ahora en traje de baño. Previo a esto, la estadounidense R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, se hizo presente y relató cómo le cambió la vida el nombramiento como reina de belleza.

Las 20 semininalistas reinaron en la pasarela del Gimnasio Nacional ‘José Adolfo Pineda’, en donde desde horas antes varios fanáticos de las participantes llegaron para mostrar su apoyo.

Después de ver a las participantes en traje de baño, comenzó la selección de las 10 semifinalistas y quienes tuvieron la oportunidad de desfilar en traje de noche.

Las 10 seminifalistas fueron las representantes de Puerto Rico, Tailandia, Perú, Colombia, Nicaragua, Filipinas, El Salvador, Venezuela, Australia y España.

The next delegate advancing to the TOP 10 is VENEZUELA!! 🙌✨ @Dianasf_#72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 pic.twitter.com/dB2oJulkf8 — Miss Universe (@MissUniverse) November 19, 2023

Alrededor de las 20:15 horas, las 84 participantes volvieron a pisar el escenario, pero ahora todas en traje de gala. Las 10 seleccionadas se quedaron en la pasarela y volvieron a mostrar los vestidos que usaron en la pasarela del 15 de noviembre.

Después de ver a las participantes desfilar en traje de gala, inició la selección del top 5. La primera seleccionada fue Miss Australia, Moraya Wilson; luego Miss Puerto Rico, Karla Guilfú; Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios; Miss Tailandia, Anntonia Porsild; y por último Miss Colombia, Camila Avella.

Estas participantes pasaron a la ronda de preguntas. La primera fue Miss Australia, quienes le preguntaron cómo usaría la plataforma de Miss Universo, quien señaló que la usaría para dar voz a las mujeres. Miss Puerto Rico respondió qué traería a la marca de este certamen de belleza. “Mostrarle la relevancia de una reina de belleza y usaría mi activismo en salud mental”, fue parte de su discurso.

A Miss Nicaragua le preguntaron qué cualidades y valores la guiaban como líder. “La cualidad que me ha inspirado y ha inspirado a varias niñas hoy es la humildad y agradecer las pequeñas cosas porque es allí en donde está la esencia del ser humano”, dijo.

Miss Tailandia respondió acerca del bullying, indicando que le aconsejaría a la niñez no prestar atención a discursos de odio, sino que lo importante es levantarse y seguir adelante.

Por último, Miss Colombia respondió la pregunta “si este fuera tu último día en la Tierra, ¿cómo lo vivirías?”. Camila Avella señaló que lo estaba viviendo, porque en el certamen estaba mostrando su fuerza como mujer y la importancia de dejar un legado.

Miss Tailandia, Anntonia Porsild; Miss Australia, Moraya Wilson; y Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios; fueron las participantes que formaron el top 3 de Miss Universo 2023 y quienes respondieron a las últimas preguntas del jurado.

“Buenas noches El Salvador. Es genial que después de 48 años el concurso de Miss Universo está de vuelta a este hermoso país. (…) Miss Universo es para empoderar a las mujeres de todo el mundo, sin importar de donde sean. Hoy una de ustedes será coronada, pero cada una continuará inspirando, empoderando a millones de sus países, háganlo con orgullo y humildad”, dijo Jakapong “Anne” Jakrajutatip, dueña del certamen de belleza.

Después, las tres mujeres respondieron la pregunta “¿Si pudieras vivir un año en los zapatos de otra mujer, a quién escogerías y por qué?”.

Miss Tailandia escogió a Malala Yousafzai y resaltó las luchas por los derechos de educación e igualdad de las mujeres. Miss Australia eligió a su madre y señaló los sacrificios y bendiciones que ha recibido de parte de ella. Por último, Miss Nicaragua mencionó a Mary Wollstonecraft, quien luchó por los derechos de la mujer en el siglo XVIII.

Por último, las tres participantes desfilaron en traje de gala mientras John Legend cantaba en el escenario. Esto previo a que se anunciara a la ganadora de Miss Universo 2023.