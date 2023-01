Miss Universo 2022: Estados Unidos gana la corona de la belleza mundial

R’Bonney, de 28 años, es una diseñadora de moda, modelo e instructora de costura respetuosa con el medio ambiente y apasionada por la vida. Ella atribuye su perspectiva oportunista a su crianza inmersa en las artes, los deportes y los viajes.

R’Bonney es la instructora principal de costura en Magpies & Peacocks, una casa de diseño sin fines de lucro con sede en Houston que se dedica a usar “la moda como una fuerza para el bien” a través de la sostenibilidad y el impacto en la comunidad. Como destinatarios de “Gucci Changemakers”, fueron honrados por su trabajo de desviar textiles y telas no deseadas de los vertederos y convertirlos en colecciones de moda. Dentro del programa “MAKR”, imparte clases de costura a mujeres que han sobrevivido a la trata de personas y la violencia doméstica.

Como la primera filipino-estadounidense en ganar Miss USA, comparte la importancia de abrazar su cultura. Como voz de los asiático-estadounidenses, abre la puerta a una mayor diversidad y representación en la sociedad y tuvo el honor de ser publicada en Vogue Filipinas.

View this post on Instagram

La misión de R’Bonney es que las mujeres y las niñas se vean a sí mismas en ella y se sientan inspiradas para conquistar sus metas al reconocer quiénes son.La segunda finalista fue Amanda Dudamel, de Venezuela, con 23 años.

Las primeras 16 fueron Ashley Cariño, de Puerto Rico; Felizor de Línea Media, de Haití; Monique Riley, de Australia; Andreina Martínez, de República Dominicana y Peyengxa Lor, de Laos.

En el siguiente grupo la sorpresa la dio Ndavi Nokeri, de Sudáfrica; Telma Madeira, de Portugal; Amelia Tu, de Canadá; Alessia Rovegno, de Perú; así como Tya Jane Ramey, de Trinidad y Tobago.

El último grupo entró Gabriëla Dos Santos, de Curazao; Divita Rai, de India; Amanda Dudamel, de Venezuela; Alicia Faubel, de España; R’Bonney Gabriel, de Estados Unidos y María Fernanda Aristizabál, de Colombia. Miss Colombia fue escogida por votación popular a través de Internet.

De ellas cinco países fueron los seleccionados República Dominicana, Curazao, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. Luego salieron Curazao y Puerto Rico.

Guatemala no pasó a estos últimos momentos de la gala, pero su participación recibió buenas críticas y en redes sociales la quetzalteca Ivana Batchelor recibió apoyo.

La modelo y Miss Universo 2012 Olivia Culpo y la conductora estadounidense Jeannie Mai dirigieron la gala, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de la ciudad de Nueva Orleans.

El rapero y cantante de Hip-Hop Big Freedia, la banda Big Sam’s Funky Nation, la violinista Amanda Shaw, el grupo Tank and The Bangas y la cantante Yolanda Adams estuvieron a cargo de la parte musical de la ceremonia para escoger a Miss Universo 2022.

The vocals!!! We hear you @amanda_shaw !!

The 71st #MISSUNIVERSE Competition is airing LIVE on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/UpBRLbnBts

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023