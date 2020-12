Mijares habla sobre el divorcio con Lucero y cómo se siente al verla con otra pareja

Lucerito y Mijares despertaron al amor en la década de 1990. Una pareja que se mantenía unida y que se casó en 1997, al tener un año de noviazgo.

La boda fue televisada y en 2011 el cuento de hadas terminó cuando anunciaron su separación. La pareja tuvo dos hijos José Manuel y Lucerito.

En una invitación reciente al programa de Yordi Rosado, Mijares habla de cómo conoció a Lucero, unieron sus vidas y qué causó este distanciamiento.

En la entrevista el intérprete del Baño de mujeres compartió que la época de matrimonio fue muy respetuoso, pero ambos viajaban demasiado. “Siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño”, expresó.

El artista también comentó que al principio no mencionaron nada a los hijos. Les informaron que él había inaugurado un estudio en otro lugar, “tú como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas, pero de repente los chavos no saben, es más difícil que ellos los superen entonces lo que más queríamos era no afectarlos a ellos”, dijo mientras compartía otros detalles.

En el programa también detalló qué siente al ver a Lucero con su nueva pareja Michel Kuri. “Cuando quieres a alguien y sabes que es feliz te sientes bien. Ella me quisiera ver feliz, contento, como a mí me gusta verla”, expresó.

Otra de las sorpresas que este mes ha dado Mijares es su aparición con su hija Lucero Mijares con quien canta Mi universo, una canción llena de emotividad. La joven ha recibido críticas positivas por su voz y talento.