“Mi papá estuvo 10 días hospitalizado”: Galilea Montijo rompe en llanto al anunciar la muerte de su papá, víctima de coronavirus

Galilea Montijo, catalogada como una de las mejores conductoras de México, se pronunció este viernes 6 de agosto durante el programa matutino Hoy, y rompió en llanto al confirmar la muerte de su papá.

El señor Gustavo Montijo Talamantes, padre de Galilea, falleció recientemente debido a complicaciones por covid-19.

El jueves 5 la conductora confirmó la partida de su padre. Sin embardo, este viernes 6, durante su intervención en el programa matutino, habló acerca de lo ocurrido y cómo está su familia.

“A pesar de tener recuerdos muy vagos de mi infancia con mi papá, pues me entristece por supuesto su partida. Hace 10 años decidió regresar al lado con mi mamá, pues yo lo acepté por la felicidad de mi mamá y esa ha sido mi intención. Dios y la vida me han dado la oportunidad de estar al pendiente de ellos, por supuesto y ahora que mi papá se fue me toca seguir viendo por ella”, dijo Galilea.

Según el relato de la conductora, su papá se contagió de covid-19, a pesar de contar con un esquema completo de vacunación.

“A todas las familias como la mía, que están pasando por momentos difíciles, les mando mi cariño. No pierdan la fe en Dios, hay que seguirnos cuidando”, agregó Galilea entre lágrimas.

“Mi papá estuvo 10 días hospitalizado”, agregó Montijo, conductora que lamentó que su papá fuera una víctima más de la pandemia del coronavirus.