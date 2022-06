“Me pisotearon porque me vieron como competencia”: Esto dijo Christian Nodal sobre varios artistas que no creyeron en su carrera

La carrera del mexicano Christian Nodal se mantiene viento en popa, luego de más de cinco años de haber lanzado la canción que lo catapultó al éxito: “Adiós Amor”. Entonces, el intérprete tenía 17 años y logró posicionar ante nuevos públicos una propuesta que ha solido mezclar los géneros pop, balada y ranchera.

En la actualidad, Nodal es reconocido por sus canciones dedicadas al amor y a la vida. Su propuesta artística lo ha llevado a presentarse en distintos países y en México, donde es visto como un nuevo ícono de la farándula, y donde también ha dado de qué hablar por la relación que sostuvo con la cantante y actriz Belinda.

Sin embargo, el éxito de Christian Nodal no ha sido del todo miel sobre hojuelas. Durante su corta carrera se ha topado con personas que han puesto en duda su calidad artística. Esto fue algo que el cantante recordó en una transmisión que hizo desde su cuenta de Instagram hacia finales de mayo del 2022.

“Me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años”, compartió Nodal. En la transmisión el cantante aseguró que este tipo de comentarios habían sido emitidos por artistas mexicanos de renombre.

Uno de los que reconoció haber “hecho de menos” al joven cantante fue Lupe Esparza, vocalista y fundador de la agrupación de música regional Bronco. En una reciente emisión del programa mexicano Ventaneando, el cantante de la banda detrás de éxitos como “Naila” confesó estar arrepentido por haber subestimado la propuesta de Christian Nodal cuando apenas tenía 17 años.

“Siempre he dicho que cuando sale un artista nuevo y se va a éxito, hace debut a despedida, porque no hay un escalonamiento, pero en este caso con Nodal me equivoqué”, dijo Esparza de 67 años, quien prosiguió a destacar el trabajo que ha realizado el joven intérprete de “Ya no somos, ni seremos”.

El vocalista de Bronco aprovechó para contar que él también había estado pendiente de la controversia entre Nodal y Belinda luego de la ruptura que tuvieron.

Lupe señaló a propósito de esa situación: “Que no se quede únicamente con los escándalos, obviamente en todo México seguimos preocupados porque terminó con Belinda, pero la verdad toda la música de él me gusta”. Esparza señaló que a la fecha se mantiene como fan de Nodal.

Durante la transmisión en Instagram, el joven destacó que el Grupo Firme lo había ninguneado en el principio de su carrera. Aunque a la fecha mantiene una amistad con Eduin Caz, vocalista de esa banda, Nodal asguró que a los 17 años no le gustaba el proyecto encabezado por Caz.

Más allá de estas experiencias confesadas, el joven cantante compartió que hace algunos años era “muy inmaduro”. Incluso reconoció que a los 17 no era consciente del trabajo y esfuerzo de propuestas como Grupo Firme: “Dios le dio luz a estas personas que le han perreado muchísimo llegar a donde están”, agregó.