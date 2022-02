“Me interceptaron en una carretera”: Mauricio Ochmann afirma que fue interceptado por narcos luego del éxito con El Chema

El actor Mauricio Ochmann causó impactó en una reciente entrevista que dio a Yordi Rosado.

El famoso dio a conocer algunos aspectos de su vida privada, aunque también compartió momentos complicados a los que se han enfrentado en su carrera artística.

Ochmann recordó la vez que fue interceptado por un grupo del crimen organizado luego de haber personificado al narco ‘El Chema’.

Estos detalles los brindó en la entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, informó Milenio.com.

El actor de telenovelas, películas y series y ex pareja de Aislinn Derbez habló de sus inicios en la actuación e incluso de su niñez cuando fue abandonado por su madre y padre biológico.

Una de sus actuaciones más reconocidas fue cuando participó en la serie ‘El Señor de los Cielos’, en donde dio vida a ‘Chema’, personaje de narco que después tuvo su propia serie.

Aunque hubo éxito rotundo, el actor se dio cuenta que lo que se estaba contando de este personaje no era lo adecuado para todo mundo, pues durante un encuentro con fans, algunos niños le dijeron que querían ser como ‘Chema’ de grandes.

Manifestó: “Tenía muchísimos fans. ‘Quiero ser como tú’… narco, que para mí como actor fue un juguetote. Pero ahí me cayó el veinte… no sé y la experiencia que tuve con los niños que dije creo que algo estoy haciendo mal y creo que tenemos responsabilidad social”.

“Sí me gusta actuar y yo sé que como actor das diferentes mensajes. El mensaje que estamos mandando está medio torcido, no estamos diciendo ‘oye, está cañona esta vida’. Estamos diciendo ‘está cool, el todas mías, el todo se puede’”, agregó el actor.

Interceptado por el narco

Pero todo no terminó ahí, ya que gracias al personaje de ‘El Chema’ en una ocasión fue interceptado por un narco.

Narró que durante ese encuentro sintió miedo, pero los hombres lo trataron bien.

Sin embargo, tiempo después se enteró que aquel narco que lo quiso conocer murió.

“Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice ‘voy a echar gas’. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen ‘el patrón lo quiere conocer’”, indicó.

Agregó: “Y dije bueno, pues ‘ni modo, vamos a conocer al patrón’. Y en ese momento yo te prometo no di más de 25 pasos y de repente siete ocho camionetas, los de a de veras… se baja el patrón –y le dice– ‘Chema’, me da un abrazo. Yo como palmera. Fue como ‘platícanos tú quién eres y tal’. Afortunadamente se portaron muy bien y todo, un abrazo. Yo no sabía quién era. De repente googleé y dije ‘ah órale este cuate, sí está pesado’ y después veo como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado. Entonces yo digo ‘imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día’. Si hay cosas que te cimbran. Es nuestra realidad”.

La publicación añade que otro de los aspectos importantes en la vida de Mauricio Ochman fue la forma en la que enfrentó las adicciones, ya que superó el alcoholismo y su adicción con la cocaína.

Recordó que estuvo cerca de morir de una sobredosis cuando ya era padre de su primera hija, Lorenza. Además, fue a rehabilitación.

“Su nacimiento fue lo que me hizo clic a nivel interno, quiero ser un papá responsable, entonces me interné. Estaba después de cuantos días llevaba en vivo, yo ya me estaba despidiendo de Lorenza, estaba muy chiquita, ya había planeado morirme, ya estaba yo para hablarle al dealer para pedir una cantidad considerable para ya, adiós”, externó Ochmann.