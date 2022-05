Maquillista expone “debilidades” de Belinda y revela cómo fue trabajar con mamá de la actriz y cantante

Desde que Belinda y Christian Nodal anunciaron su separación, ambos artistas siguen causando polémica y generando un sinfín de comentarios.

Recientemente la intérprete de Adiós amor fue criticada debido a que su mamá causó controversia en redes sociales tras haber aplaudido un comentario en el que un usuario llama “naco” a Christian Nodal.

En esa publicación, el usuario también expresó su deseo de que Belinda jamás retome su relación con el intérprete de Botella tras botella.

Como respuesta a ese comentario, Christian Nodal rompió su silencio y provocó diversidad de opiniones tras lanzar un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter y revelar una conversación que tuvo con su expareja y lanzar una fuerte crítica hacia la madre de Belinda, a quien acusó de utilizar a su hija para obtener ingresos económicos.

Tras las nuevas polémicas, Belinda habló de su vida amorosa y afirmó que por el momento no busca pareja sentimental. Sin embargo, la actriz reapareció en redes sociales y publicó un video con filtro de corazón en el que se le ve en compañía del actor argentino Guillermo Pfening en una playa, por lo que nuevamente generó ola de comentarios.

La maquillista y sus secretos

Mientras que algunos usuarios defienden a Nodal y otros a Belinda, algunos se han dado a la tarea de generar más controversia y recientemente revelaron los comentarios de una maquillista que trabajó con la actriz.

Según la maquillista profesional, quien aparece en TikTok como GaboPhotoBox, publicó dos videos y contó su experiencia al trabajar en un evento en el que participó Belinda.

GaboPhotoBox dijo que la mamá de la cantante la controla en todos los aspectos de su vida, incluyendo el laboral.

La maquillista relató que fue contratada para la presentación de una colección de Belinda y debía de preparar a todas las modelos para el desfile. Además, dijo que pensaba que la actriz y cantante era quien tomada las decisiones, pero se dio cuenta de que en realidad es “mama Beli”, madre de la artista.

“Siempre había tenido una percepción de ella (Belinda) de que era segura, como lo que ella proyecta, pero resulta que no es así”, dijo la maquillista.

“Mama Beli llegó y regresó a las modelos”, agregó la maquillista, quien agregó que la madre de Belinda hizo que corrigieran el maquillaje de varias participantes e incluso, hasta le dijo a la artista qué decir y qué hacer.

“Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra mamá Beli y se sintió, así como el silencio. La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria, revisó todo y fue de ese look no me gusta, eso no, eso no va con eso … Me imaginaba que Belinda haría eso, pero no, fue su mamá”, agregó la maquillista.