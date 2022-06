Maluma se reencuentra con sus inicios y publica “The Love & Sex Tape”, su nuevo álbum

Acompañado de su perro Buda, con el pelo rosa y unas gafas oscuras, el cantante colombiano Maluma entró este jueves 9 de junio a un hotel de Ciudad de México para presentar su reciente disco The Love & Sex Tape y en un encuentro con la prensa reafirmó su amor por el país y la música de legendario Vicente Fernández.

“Soy lo que soy gracias a Vicente y a la cultura mexicana, lo he escuchado desde que soy un niño. Inclusive, venía en el auto escuchando canciones de Vicente y Alejandro, es de mi música favorita”, expresó el cantante de 28 años en su paso por la alfombra roja.

Juan Luis Londoño Arias (Medellín, Colombia, 1994) aseguró que es un gran amigo de la familia Fernández y que, al enterarse de la muerte del ídolo mexicano, le dolió mucho no haber logrado hacer una colaboración con él.

“Lo único que me falto fue hacer una canción con él, siempre lo dije y siempre hablé de eso”, resaltó.

El cantante dará dos conciertos en Ciudad de México los días 10 y 11 de junio en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Papi Juancho y aseguró que para él era un honor presentar su séptimo disco en una ciudad que impulsó tanto su carrera en sus inicios.

“Es un álbum hecho con mucho amor, de mucho reguetón, de la música que me gusta hacer y por eso precisamente lo quería hacer aquí, en la Ciudad de México, porque para mí representa mis inicios, mis raíces. Soy lo que soy gracias a México y todo el cariño que me ha brindado durante mi carrera”, mencionó el cantante.

El disco es un regreso a sus orígenes musicales con un reguetón más clásico, trap y tintes más callejeros y urbanos que marcaron los inicios de su trayectoria y que explora en colaboraciones con artistas como Feid, Chencho Corleone, Jay Wheeler y Lenny Tavárez, Arcángel y De La Guetto.

El cantante también celebró la reconciliación entre su amigo y compatriota J Balvin con el cantante regional mexicano Christian Nodal después de que ambos protagonizaran una discusión en redes sociales por una broma de Balvin que fue malentendida por el autor de Adiós amor.

“Ellos, como unos caballeros maduros, tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la gente y la juventud. Esos chistecitos tienen un peso detrás y uno no se puede poner a limar sus asperezas delante de la gente (…) Si armaron el pedo a nivel público, tenían que cuadrarlo de la misma manera”, opinó.

Maluma se reencuentra con sus inicios

Con la intención de conectarse con sus orígenes musicales y retomar su conexión con ese reguetón de la calle que lo enamoró al inicio de su adolescencia, Maluma lanzó este viernes 10 de junio The Love & Sex Tape, su sexto álbum de estudio y el más explícito de su carrera.

“Me estaba haciendo falta esa conexión con la calle, con aquel Maluma que sacó ‘Pretty Boy, Dirty Boy’, con mi esencia”, dijo el artista colombiano, en referencia a su segundo disco con el que fue conocido fuera de su país.

Aquella producción de 2015 contenía Borró casette, su primer éxito fuera de Colombia y considerado arriesgado por su contenido sexual. Luego vino la canción más escandalosa de Maluma Cuatro Babies. Pero ahora con The Love & Sex Tape ha superado ambos temas en lo que se refiere a las letras de gran contenido sexual.

Tras pasar los últimos años con el mercado general en la mira, Maluma decidió que “había llegado la hora de volver a hacer música para la gente que me puso aquí. Y no solo por ellos, a mí me hacía mucha falta”.

Parte de la inspiración para este disco, en el que trabajó con sus colaboradores The Rude Boyz, Édgar Barrera, Keytin, entre otros, fue el tiempo que pasó enfocado en el concierto “Medallo en el mapa”, que dio en su ciudad de Medellín este mayo de 2022.

The Love & Sex Tape tiene el sonido del movimiento urbano paisa que revolucionó a la música urbana en español en el que nacieron artistas como J Balvin, Karol G y el propio Maluma, entre muchos otros.