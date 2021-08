¿Lupillo Rivera lanza indirecta a Belinda con canción de Grupo Firme?

La canción se trata de uno de los grandes éxitos de Grupo Firme y uno de sus vocalistas tuvo una fricción con Christian Nodal hace algunos años. La melodía se titula “En tu perra vida”

La canción habla sobre una mujer que vuelve arrepentida a buscar a una expareja pero el hombre despechado pide a quien fue su gran amor que no lo vuelva a buscar y que no le dirija la palabra pues no le gustan las personas falsas.

Comentarios de seguidores de Lupillo Rivera inmediatamente señalaron que al parecer podría estar un poco “dolido” pues incluso señalan que el “Toro del corrido” se ve muy descuidado.