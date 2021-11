Lupillo Rivera confirma que dio positivo a covid-19

El cantante confirmó su contagio a través de un comunicado de prensa que también compartió con diversos medios de comunicación.

“Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”, se lee en el comunicado.

Esta es la segunda ocasión en que Lupillo Rivera se contagia de coronavirus. Fue el año pasado cuando el cantante compartió un video en su cuenta de Instagram donde reveló que había estado en cuarentena porque tenía COVID-19, afortunadamente, al momento de dicha publicación ya se encontraba libre del virus. El hermano de Jenni Rivera explicó que tanto él como su novia Giselle Soto se habían realizado una prueba que dio un resultado negativo.

Lupillo Rivera quiso mantener al margen su contagio porque no quería crear especulaciones al respecto y no terminara preocupando a toda su familia. Sin embargo, una vez que se recuperó compartió su experiencia con sus seguidores de redes sociales. Dentro del video, el cantante comentó que se sometió a un cambio de hábitos alimenticios como parte del tratamiento para poder superarlo.