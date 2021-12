Luis de Alba revela que Vicente Fernández grabó una de sus composiciones

Una de estas anécdotas es la que narró el cómico Luis de Alba, quien aseguró que el “Charro de Huentitán” llegó a grabar una de sus composiciones.

El lunes 13 de diciembre se llevó a cabo el funeral del afamado intérprete en el rancho Los Tres Potrillos en Guadalajara, Jalisco.

Infobae informó que Aida Cuevas, Julio César Chávez, Pedro Fernández, Pepe Aguilar junto a sus hijos y su esposa, entre muchos otros artistas, acompañaron a la familia de manera presencial, mientras que muchos otros lo hicieron desde sus hogares.

Uno de los presentes fue Luis de Alba, quien en una entrevista para Sale el sol, externó sus condolencias y narró algunas de sus experiencias que vivió junto a Vicente Fernández.

El comediante dijo que también ha incursionado en la industria musical con composiciones y una de ellas fue interpretada nada más ni nada menos que por el “Charro de Huentitán”.

“Soy compositor, eso casi nadie lo sabe. En una de las filmaciones llega y lo primero que me dice: ´Qué crees, grabé una canción tuya´ y que me la empieza a cantar, ya me moría yo de placer (…) No fue ningún éxito, pero está en un LP de donde recibo regalías todavía y la satisfacción de que Vicente me haya grabado”, afirmó el cómico.

Recordó que la canción llegó a manos de Vicente Fernández de una manera muy particular, pues él no le había enseñado la pieza y tampoco le había comentado de su existencia.

De acuerdo con el comediante, todo fue gracias a Alfredo “El Güero” Gil porque en una fiesta lo escuchó interpretar la pieza y terminó enseñándosela a “Chente”, a quien le gustó tanto que decidió incluirla en su repertorio.

La publicación añade que Luis de Alba externó que se siente muy afortunado porque el reconocido intérprete del regional mexicano cantó uno de sus temas.

Además confesó que conoció a Vicente Fernández durante el rodaje de El Arracadas, una de las películas más conocidas del tapatío que se estrenó en 1978 bajo la dirección de Alberto Mariscal.

“Yo lo conocí en una película que se llamó El Arracadas, él ya me había visto en la tele y le gustaba como trabajaba. Desde ese momento nació una amistad muy grande, un cariño muy grande con admiración que yo le tenía a Vicente”, declaró.

Dijo que también compartieron créditos en Picardía Mexicana. El comediante recordó que después de algún tiempo colaborando, una compañía le ofreció exclusividad, pero no sabía si aceptar porque ya había hecho buena mancuerna con el cantante, pero fue el propio Vicente Fernández quien le sugirió que no lo pensara dos veces y tomara la oportunidad.

Luis de Alba también habló sobre el tiempo que estuvo internado en el mismo hospital que el “Charro de Huentitán” por una caída que le causó una fractura de fémur y una operación de cadera.

Explicó que durante esos días se puso en contacto con la familia, con quienes envió algunos chistes para su amigo.

“No se le podía ver, pero sí le grabé varios videos de chistes para que le se los enseñarán. No había reacción, pero creo que sí escuchaba, lo hice con todo mi corazón (…) no era el primer actor, no era el primer cantante de México, no era el mejor amigo… era el único, no veo a otro, nada más Vicente”, dijo.