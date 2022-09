Los Globos de Oro, golpeados por el escándalo, vuelven a la TV en 2023

“Estamos encantados de anunciar el regreso de los Globos de Oro en la NBC y de la organización de la ‘Fiesta del año’ para el público de todo el mundo que ha estado esperando su regreso”, dijo Helen Hoehne, presidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) que entrega el galardón.

A principios de 2022, la ceremonia se desarrolló sin público ni fue transmitida por televisión. Su socio habitual, la cadena NBC, había dejado de emitir el evento luego de que la HFPA fuera blanco de acusaciones que socavaron gravemente su reputación.

Más de 100 agentes escribieron en la primavera boreal de 2021 a la HFPA para reclamarle por su “comportamiento discriminatorio y poco profesional, falto de ética y acusaciones de corrupción”.

Ante el escándalo, la organización anunció rápidamente una serie de reformas, incluida una contratación sin precedentes de nuevos miembros para mejorar la representación de las minorías en su seno.

“La HFPA sigue comprometida con cambios importantes y programas de apoyo que priorizan la diversidad, la inclusión y la transparencia”, indicó Hoehne.

We are ecstatic to announce the return of the Golden Globe Awards on NBC January 10th, 2023! Stay tuned this December 12th for nominees! 🏆https://t.co/vRaCTM1oUf pic.twitter.com/Sxji30r08v

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) September 20, 2022