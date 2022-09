Los divertidos videos en donde Olga Tañón baila en medio de las calles de Nueva York

Olga Tañón ha causado sorpresa en sus seguidores tras compartir su estadía en Nueva York por medio de dos videos que se han viralizado en las redes sociales.

La artista con más de cuatro millones de seguidores ha vuelto a dar de qué hablar luego de publicar este 5 de septiembre dos videos en donde se le observa feliz por estar en varias zonas de Nueva York.

Uno de los videos, que cuenta con más de 14 mil reacciones, muestra a la cantante mientras baila en plena calle.

“Sino me muevo, me va a atropellar un carro porque aquí en Nueva York no respetan a nadie“, dice Olga Tañón mientras se encuentra en la calle.

La persona que graba el video le pide a la cantautora que “se eche un bailecito“, entonces Tañón espera a que un vehículo pase para bailar anímicamente en la calle.

El segundo video muestra a la cantante mientras pasea por las calles de Nueva York. En un momento se topa con una persona que le llaman el Naked Cowboy, ya que solamente lleva puesto un sombrero y ropa interior.

“Miren señores, el que venga aquí a Nueva York debe sacarse una foto con el Naked Cowboy“, dice Tañón en el video.

Luego de tomarse una foto con el peculiar personaje, el Cowboy Naked empieza a tocar una canción en su guitarra, momento en el que ambos personajes empiezan a bailar alegremente.

El segundo video ya cuenta con más de 101 mil reacciones, además de contener varios comentarios graciosos por parte de los seguidores de la cantante.