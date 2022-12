Leonardo DiCaprio tendría una relación con Victoria Lamas, quien nació después del estreno de “Titanic”

Existen muchas especulaciones alrededor de la vida amorosa de Leonardo DiCaprio. Una de ellas es que el actor termina la relación cuando su pareja cumple 25 años. Esta teoría fue certera cuando en agosto último el actor se separó de Camila Morrone tras cuatro años juntos y justo cuando ella cumpliera los 25.

Cuando se confirmó su separación con la modelo argentina los internautas volvieron a comentar la teoría que rodea al actor. No se sabe si es una elección provocada por el protagonista de Érase una vez en Hollywood o coincidencia.

Sin embargo, la teoría se rompió cuando se publicó que DiCaprio estaba saliendo con Gigi Hadid, de 27 años, ya que era la primera vez que saldría con alguien mayor de 25. Pero dicha relación, al parecer, quedó como un pequeño romance porque ahora se cree que “volvió a las andadas”.

Según el diario británico The Daily Mail, la estrella de Titanic actualmente está saliendo con Victoria Lamas, de 23 años y que es hija de Lorenzo Lamas, también conocido como “El rey de las camas”. La joven nació solo dos años después del estreno de la famosa película Titanic, en 1997.

— Just a stan of many things (@QuasimodoZegler) December 21, 2022

Leonardo DiCaprio, 48, spotted on a date with Victoria Lamas, 23 pic.twitter.com/scOa6qHPic

Victoria y DiCaprio fueron fotografiados cuando salieron por separado de un restaurante en Hollywood. Sin embargo, las cámaras los captaron cuando se subieron al mismo automóvil.

Luego de que se filtraran las imágenes, una fuente cercana a Leonardo DiCaprio y a Victoria Lamas confirmó a Page Six la relación y dijo que “se lo están tomando con calma” y todavía se están conociendo.

Leonardo DiCaprio, 48, has a new girl as he enjoys cozy date with actress Victoria Lamas, 23 https://t.co/DqqzwrDjxP

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 21, 2022