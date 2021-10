Lashana Lynch hace historia en la nueva película de James Bond “No Time to Die”

Lashana Lynch fue elegida por el director Cary Joji Fukunaga y los productores Barbara Broccoli y Michael Wilson para la película “No Time to Die”. Sin embargo, no explicaron a la actriz a quien daría vida en la producción.

Lynch se esforzaba para prepararse para un papel no determinado pero que aparentemente era muy bueno para las peleas, ya que recibía entrenamiento de acrobacias y defensa personal constantemente. “Nada tenía sentido. Estoy en medio de las acrobacias y me están enseñando todo lo posible”, dijo Lynch en una entrevista. “Y yo pensaba ¿por qué me están enseñando esto?, ¿qué significa?”.

La actriz estaba en entrenamiento. En medio de un salto mortal y disparando armas de fuego, cuando la producción le reveló su personaje: sería la primera mujer de ascendencia jamaiquina en interpretar a un agente 00 en las películas de James Bond. Lynch dijo que se sentía como en una serie de televisión, en donde poco a poco van revelando más detalles de cada episodio.

Además, Nomi, el personaje interpretado por Lynch toma el nombre en código de 007 cuando James Bond, interpretado por Daniel Craig, se va sin licencia y queda fuera del Servicio Secreto Británico.

“No Time to Die” se estrenó en Estados Unidos el pasado 8 de octubre. El público ha comentado que la película tiene su propia fuerza debido a los personajes femeninos, ya que además de Lynch está Léa Seydoux, como el romance más duradero de Bond y la actriz cubana Ana de Armas.

La actriz británica mencionó en una entrevista que no desea ser vista como la sustituta de James Bond, sino como alguien con sus propias ideas, ya que Nomi, el personaje que interpreta, defiende sus propias opiniones.

“Sin tiempo para morir” se ha estrenado en 54 países, incluidos España, Brasil, Alemania y Japón, y ha recaudado 121 millones de dólares, precisando que es el primer estreno de Hollywood que supera los 100 millones de dólares sin contar con China entre sus mercados de apertura.