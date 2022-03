Las quemaduras que sufrió Thalía por asolearse durante sus recientes vacaciones

Thalía es una de las actrices más activas y populares en redes sociales debido a sus constantes bailes y publicaciones que comparte con sus millones de seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de ¿A quién le importa? compartió con sus más de 19 millones de seguidores una fotografía frente a un espejo, en la que se observa parte de sus hombros y pecho totalmente rojos debido a las quemaduras de sol.

De igual manera, la artista de 50 años publicó un corto video en el que se ve la diferencia de color en su piel cuando pone un dedo encima, situación que se da a raíz de la irritación sufrida por la exposición al sol sin ningún tipo de protección.

Las respuestas por parte de sus seguidores ante esta publicación no se hicieron esperar, ya que muchos de ellos aconsejaron a Thalía aplicarse algunos remedios caseros para aliviar el dolor de las quemaduras.

“Ohhh… My God… tienes que echarte pronto una crema varias veces. Y de día pones unos segundos de tomate y las botas y así, “Pooooooor? ponte jitomate, sirve para calmar el ardor si tienes” y “Pobrecita Amore mío urge la sábila para refrescar la piel”, fueron algunos de los consejos que recibió la cantante.

Asimismo, otro grupo de fans expresó sus mejores deseos hacia Thalía luego de que sufriera estas dolorosas quemaduras durante el fin de semana.

“Por eso hay que echarse varias veces protector solar y no estar mucho tiempo bajo el sol”, “Yo pensando que me quemé mucho en la playa luego de mis vacaciones, pero eso fue nada comparado contigo, me duele solo de verte” y “No te dañes así la piel flaquita”, fueron otras menciones que recibió.

A pesar de haber sufrido estas quemaduras de sol, Thalía se tomó de buena manera este pequeño incidente e intentó enseñarlo a sus seguidores con el mejor humor posible.

Durante el pasado fin de semana, Thalía presumió a sus seguidores sus lujosas vacaciones en Miami, donde realizó un paseo en mar abierto con su esposo Tommy Mottola.

Según los fans de la intérprete de Arrasando, las quemaduras sucedieron durante este paseo familiar, ya que se vio a la cantante disfrutando del sol sin ningún tipo de protección.