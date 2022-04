Las grabaciones que afirman que Amber Heard realmente “golpeó” a Johnny Depp

Continúa el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp por difamación, y las pruebas demostradas en ambos bandos solo intensifican más el panorama general, además de revelar detalles que pueden cambiar la perspectiva de la situación.

Este 21 de abril, Johnny Depp ha dado sus declaraciones, asegurando que nunca ha golpeado a Heard ni a ninguna mujer en su vida. Así como detallar los supuestos casos de violencia que sufrió por parte de su ex pareja, como por ejemplo, el desagrado que le dio un tatuaje que tenía el actor de una ex pareja.

Ahora, se presentaron en la corte una serie de audios en donde se puede escuchar a la pareja teniendo una discusión y se puede escuchar a Heard admitir haber “golpeado” a su ex cónyugue.

El video del juicio que se encuentra en redes sociales, se muestra a la pareja escuchando los audios sin ninguna reacción en su rostro. “Lo que se acaba de reproducir en las grabaciones de audio era en gran medida el tono, la agresividad, la actitud y la necesidad de lucha de la señorita Heard“, explica Depp al jurado.

La discusión

La discusión de la pareja en el audio se le atribuye a un hecho de violencia ocurrido con anterioridad.

Además de los audios, Depp también realizó una serie de dramatizaciones de varios encuentros “violentos” que tuvo con Heard. Uno de ellos cuando lo estaba atacando físicamente y tuvo que “abrazarla” para que dejara de golpearlo.

– Se le escucha decir a Heard: “Me dijiste que lo hiciera, literal me dijiste ‘hazlo’”

– Luego se escucha a Depp quejarse diciendo “Me diste un maldito puñetazo“.

– “No te golpeé, por cierto. Lamento no haberte dado en la cara con una bofetada correcta, pero te estaba abofeteando, no te estaba dando un puñetazo, Cariño, nadie te ha golpeado”, fueron las palabras de Heard en los audios.

– “No me digas cómo se siente recibir o no un puñetazo, porque eso fue lo que recibí”, dice Johnny.

“Eres un bebé”

Además de reconocer haber golpeado a Depp, Heard también lo llama un “bebé”, por quejarse de las supuestas agresiones que estaba recibiendo.

– “Te pegué de esta forma, no se cuál fue el movimiento real de mi mano, pero estás bien, no estás golpeado“, dice Heard. Más adelante se le escucha diciendo “No estoy aquí quejándome de todo, ese eres tú. Esa es la diferencia entre tú y yo: Eres un maldito bebé“.

– Depp en los audios explica que fue Heard quien inició los golpes, a lo que es escucha a Heard interrumpiéndolo y diciéndole: “Eres un bebé, crece ya de una maldita vez, Johnny“.

Los audios finalizan escuchando a Depp diciéndole a Heard que había comenzado una pelea física, lo que Heard admite. Depp dice “esa fue la razón por la que me salí de allí” y Heard, que en palabras del actor lo dijo en un tono sarcástico, le menciona “Hiciste lo correcto ¿sabes?, eres admirable”.